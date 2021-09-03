الزمالك يكشف عن وجود مفاوضات لضم عبدالله السعيد.. وبيراميدز ينفي ويصدر بياناً رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أمس الخميس، عن وجود مفاوضات رسمية مع ناديه لضم عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال لبيب، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، نقلها موقع "يلا كورة"، إن الزمالك تقدم بطلب رسمي لضم لاعب المنتخب ونادي بيراميدز، عبد الله السعيد.

وأضاف رئيس اللجنة أن الزمالك في انتظار رد بيراميدز، مشيراً إلى أن النادي الأبيض سلك الطرق السليمة والشرعية لضم السعيد.

وأكد لبيب أن السعيد أبدى رغبة واضحة في اللعب لنادي الزمالك، وأي لاعب آخر في مصر يتمنى اللعب للنادي الأبيض، مضيفاً بأنه لم يتلق أي رد من بيراميدز، سواء بالرفض أو القبول أو إجراء صفقة تبادلية.

من جانبه، رد نادي بيراميدز، على تصريحات حسين لبيب، بشأن وجود مفاوضات لضم عبد الله السعيد.

ونشر بيراميدز بيانا رسميًا، نقلته وسائل إعلامية، للرد على تصريحات حسين لبيب، حيث جاء على النحو التالي:

يؤكد نادى بيراميدز وبشكل قاطع أنه لم يحدث أى تفاوض بين رئيسه التنفيذى المهندس ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد فريقنا عبد الله السعيد.

ويود النادي أن يوضح أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله فى ظل عقد سارى بين النادى ونجمه، مشيرًا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

ويشير بيراميدز إلى أن العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادى الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائيا.