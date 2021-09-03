مصدر لمصراوي: الأهلي يقترب من استعارة هيرنانديز للمشاركة بالسوبر الأفريقي لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر في النادي الأهلي، إن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع إدارة نادي الكويت الكويتي من أجل استعارة لاعب الفريق، الكوبي أنخيل هيرنانديز.

وأضاف المصدر من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أنه تم التوصل لاتفاق مع الجانب الكويتي على يتم استعارة اللاعب لمباراة واحدة من أجل خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وأكمل المصدر أن اليوم الجمعة قد يشهد التوقيع وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم 10 سبتمبر على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وكان الأهلي قد تُوجَ يوم الخميس بلقب كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على وداد سمارة المغربي، ليحقق فريق القلعة الحمراء اللقب الرابع.