بيان من بيراميدز بشأن مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر نادي بيراميدز، بيانًا رسميًا اليوم الجمعة، نفى فيه وجود أي مفاوضات من جانب إدارة النادي مع الزمالك.

وكان حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك قد قال من خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس يوم الخميس إن إدارة الزمالك طلبت ضم اللاعب رسميا من إدارة بيراميدز.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا اليوم الجمعة جاء كالآتي:

يؤكد نادي بيراميدز وبشكل قاطع أنه لم يحدث أي تفاوض بين رئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد فريقنا عبد الله السعيد.

ويود النادي أن يوضح أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي ونجمه، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

ويشير بيراميدز إلى أن العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائيا.