"قراءة في لائحة مجاهد".. حذف البند "المثير للجدل" ضمن أهم تعديلات لائحة القيد للموسم الجديد (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

صدرت اللجنة الثلاتية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تعليمات القيد استعدادا للموسم الجديد 2021-2022.

وأضافت اللجنة الثلاثية بنوداً على لائحة الموسم الماضي والغت البند المثير للجدل في ظل الظروف الاستثنائية للمسابقة الموسم القادم .

ويعد حذف بند منع المدرب من تدريب نادٍ خلال الموسم هو أبرز البنود التي خلت منها اللائحة الجديدة بعد التحايل على البند المثير للجدل الذي تم العمل به الموسم الماضي.

ووضعت اللجنة الخماسية بند الموسم الماضي للحد من ظاهرة انتقال المدربين من نادٍ لآخر في نفس الموسم وهو : "لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسؤولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط".

وهو البند الذي احتوى على ثغرات وتم التحايل عليه بالاتفاق الودي بين الأندية والمدربين بفسخ التعاقد مع جانب النادي .

أبرز التغيرات جاءت في معاملة اللاعب الفلسطيني كالمصري بدون حد أقصى.

وكانت اللجنة الخماسية عدد الأجانب بـ4 لاعبين، إضافة للاعب آخر من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا يعامل معاملة اللاعب المصري، على أن تُطبق تلك المادة هذا الموسم فقط، على أن يتم تقليص الأجانب الموسم الحالي.

والغت اللجنة الثلاثية في لائحة الموسم الحالي تقليص الأجانب وزاد عدد اللاعبين الأجانب إلي 5 دون تقيد المحترف الخامس بمنطقة ودولة محددة.

وأخر التعديلات هو إقرار بند قائمة الإنتظار في الائحة وهو البند الذي أضافته اللجنة الثلاثية فور توليها الإشراف على إدارة اتحاد الكرة نهاية العام الماضي.