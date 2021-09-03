بالصور..المنتخب يخوض مرانه الأخير قبل السفر لمواجهة الجابون بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض لاعبو منتخب مصر، مساء اليوم الجمعة، مرانهم الأخير، قبل السفر لمواجهة الجابون، في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الجابون، مساء الأحد المقبل 5 سبتمر 2021، في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف دون رد، سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب ليبيبا المتصدر، بينما يتواجد منتخب الجابون في المركز الثالث وخلف منتخب انجولا بدون نقاط.