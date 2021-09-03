بالفيديو.. ملاكمة مكسيكية تفارق الحياة متأثرة بإصاباتها في نزال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

فارقت الملاكمة المكسيكية الشابة جانيت زاكارياس زاباتا، الحياة أمس الخميس متأثرة بإصابات تعرضت لها خلال نزال خاضته مطلع هذا الأسبوع في مدينة مونتريال الكندية.

وذكرت شركة "جروب ايفون ميتشل" المروجة للملاكمة، في بيان عبر تطبيق "إنستجرام" أن زاباتا /18 عاما/ فارقت الحياة خلال تواجدها في المستشفى أمس الخميس.

وتلقت زاباتا عدة لكمات قوية من منافستها الكندية ماري-بيير هول خلال الجولة الرابعة من النزال يوم السبت الماضي.

وتعرضت زاباتا لحالة تشنج واندفع نحوها زوجها ومدربها جوفاني مارتينيز وقد تلقت الإسعافات الأولية من جانب الطاقم الطبي قبل أن تنقل إلى المستشفى.

وجرى إدخال زاباتا في غيبوبة محفزة طبيا، لكن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياتها وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات.