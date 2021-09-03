سوق الانتقالات المصري | فيوتشر اف سي سيفتتح صفقاته من الاهلي

تُخطط إدارة نادي فيوتشر اف سي، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، للتسوق من النادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي 2021 الذي بدأ في مصر يوم 31 أغسطس الماضي، وسيستمر حتى بداية شهر أكتوبر المقبل.

واتفقت إدارة نادي فيوتشر اف سي -كوكاكولا سابقًا- مع المدير الفني الأسبق للنادي الاهلي «محمد يوسف» لتولي زمام الأمور خلال موسم 2022/2021 الذي تحدد انطلاقه في نهاية الشهر الجاري.

وأكدت مصادر خاصة بـ الخليج 365، تقديم محمد يوسف لقائمة مبدئية من اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفي، ومن بينهم 7 لاعبين من البطل القياسي لدوري ابطال افريقيا والدوري المصري «الاهلي».

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن قرب رحيل الثنائي الأفريقي «والتر بواليا وجونيور أجايي» عن صفوف الاهلي هذا الصيف، كما طلب المدير الفني للفريق «بيتسو موسيماني» من أمير توفيق، البحث عن ناد جديد للاعب العائد من الإصابة «كريم نيدفيد».

وسيُساعد تعيين حارس مرمى الاهلي السابق «أحمد شوبير» في منصب نائب رئيس نادي فيوتشر اف سي، بالاضافة إلى تواجد محمد يوسف على رأس الجهاز الفني للفريق حديث العهد في عملية التفاوض مع إدارة الاهلي للتعاقد مع عدد من اللاعبين الفائضين عن حاجة بيتسو موسيماني، وفي مقدمتهم كريم نيدفيد وأجايي وبواليا ومروان محسن.

وأعلنت شركة فيوتشر التي استحوذت على نادي كوكاكولا الأسبوع الماضي، انتهاءها من تشكيل مجلس إدارة النادي، والذي يضم المهندس وليد زكي في منصب الرئيس، وأحمد شوبير نائبًا للرئيس، والدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق.

وسيتواجد نجم الزمالك في التسعينيات «أيمن منصور» في مجلس الإدارة كعضو، جنبًا إلى جنب الدكتور شريف الجبلي والمهندس وائل طارق إسماعيل، والمهندس محمد حلاوة.

جدير بالذكر صعود نادي فيوتشر في مسماه القديم «كوكاكولا» إلى الدوري المصري الممتاز رفقة ناديي فاركو والشرقية للدخان نهاية شهر أغسطس الماضي، بينما هبطت أندية الإنتاج الحربي ووادي دجلة وأسوان إلى دوري المظاليم بعد احتلالهم للمراكز الثلاث الأخيرة في دوري الأضواء والشهرة.