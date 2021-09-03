بعد فشل عودته إلى يوفنتوس..بيشكتاش يضم بيانيتش من برشلونة

حط الدولي البوسني ميراليم بيانيتش الرحال في الدوري التركي بالانتقال إلى صفوف نادي بيشكتاش، قادماً من برشلونة بنظام الاعارة حتى نهاية موسم 2022/2021، بعد فشله في العودة إلى فريقه السابق يوفنتوس قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفي 2021 في السيري آ والليجا.

وعمل برشلونة على قدم وساق للانتهاء من عودة بيانيتش إلى الدوري الايطالي خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية 2021، وكان يوفنتوس أبرز المهتمين، إلا أن تعاقد السيدة العجوز مع لاعب الوسط الدولي الايطالي مانويل لوكاتيلي، حال دون ذلك.

وأمام هذا المعطى، ونظراً لغياب أية عروض أخرى للدولي البوسني، قرر بيانيتش المغادرة نحو الدوري التركي ردًا على خروجه التام منذ الموسم الماضي من خطط المدير الفني للبرسا رونالد كومان.

وتوجه بيانيتش إلى بيشكتاش الذي ينافس هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بصفته حامل لقب الدوري التركي الممتاز الموسم الماضي، كما أن الميركاتو الصيفي 2021 لا يزال مُستمرًا في تركيا لأسبوع إضافي عن باقي دوريات أوروبا الكبرى.

وكشف بيشكتاش عن ضم ميراليم بيانيتش عبر موقع النادي على الانترنت، مؤكدًا أن لاعب خط وسط ليون الفرنسي وروما الإيطالي الأسبق، انتقل رسمياً إلى النادي بنظام الاعارة مع تكفل إدارة برشلونة بجزء من راتب اللاعب.

يذكر أن بيانيتش انضم إلى برشلونة صيف 2020 في عملية مبادلة شملت انتقال البرازيلي آرثور ميلو نحو يوفنتوس الإيطالي، إلا أن الدولي البوسني، شارك في 30 مباراة فقط في مختلف المسابقات مع البلوجرانا، دون أي مساهمات هجومية تذكر.

صفقات بيشكتاش التركي في الميركاتو الصيفي 2021

• التركي صالح اوكان – قادم من ألانيا سبور التركي

• التركي محمد توبال – قادم من باشاك شيهير التركي

• التركي كينان كارمان – قادم من دوسلدورف الألماني

• الفرنسي فالنتين روزر – قادم من سبورتنج لشبونة البرتغالي

• الجزائري رشيد غزال – قادم من ليستر سيتي الانجليزي

• البرازيلي اليكس تيكسيرا – قادم من جيانجسو سونينج الصيني

• التركي ميرت جونوك – قادم من باساك شيهير التركي

• التركي كان بوزدوغان – قادم من شالكه الألماني

• البلجيكي ميتشيل باتشواي – قادم من تشيلسي الإنجليزي

• التركي أوموت ميراس – قادم من لوهافر الفرنسي

• الاسباني فرانشيسكو مونتيرو – قادم من اتليتكو مدريد الاسباني

• البوسني ميراليم بيانيتش – قادم من برشلونة الاسباني