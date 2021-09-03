ليونيل ميسي يخطط للعودة إلى برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف خوان رومان ريكيلمي، أسطورة منتخب الأرجنتين وزميل ليونيل ميسي السابق، عن خطة "البرغوث" في مرحلة ما بعد فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

وكان ميسي قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، وذلك بسبب فشل إدارة النادي الكتالوني في التوصل لاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، يقضي باستمراره وتخفيض قيمة عقده لأكثر من النصف، من أجل مسايرة الأوضاع المادية الطاحنة التي تواجه النادي بسبب جائحة كورونا.

وقال ريكليمي، في تصريحات لشبكة "ESPN" إن ميسي يخطط للعودة إلى صفوف برشلونة مجدداً، قبل إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وأكد النجم الأرجنتيني السابق أن باريس سان جيرمان لن يكون المحطة الأخيرة في مسيرة ليونيل ميسي، مؤكداً أن عودته إلى برشلونة ستكون قريبة، بعد انتهاء أزماته الأخيرة التي عرقلت استمراره مع البلوجرانا.

ويرى ريكليمي أن ميسي سيواصل تألقه بعد الرحيل عن برشلونة، من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان، خاصة بعد العودة لتكوين الثنائي التاريخي الذي يجمعه بصديقه المقرب البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتي قد تسهم في تحقيق البرغوث لهذا الإنجاز مجدداً.

وتوقع ريكيلمي أن يتكبد باريس سان جيرمان خسائر فادحة حال فشله في حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة أنه يملك جميع الإمكانيات التي تؤهله لرفع اللقب بعد اكتمال فريق الأحلام، الذي يضم سيرجيو راموس، كيليان مبابي، دوناروما، جيني فينالدوم وليونيل ميسي بجانب البرازيلي نيمار.