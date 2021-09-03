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ليونيل ميسي يخطط للعودة إلى برشلونة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

كشف خوان رومان ريكيلمي، أسطورة منتخب الأرجنتين وزميل ليونيل السابق، عن خطة "البرغوث" في مرحلة ما بعد فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

وكان ميسي قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الإسباني، وذلك بسبب فشل إدارة النادي الكتالوني في التوصل لاتفاق مع رابطة ، يقضي باستمراره وتخفيض قيمة عقده لأكثر من النصف، من أجل مسايرة الأوضاع المادية الطاحنة التي تواجه النادي بسبب جائحة .

وقال ريكليمي، في تصريحات لشبكة "ESPN" إن ميسي يخطط للعودة إلى صفوف برشلونة مجدداً، قبل إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وأكد النجم الأرجنتيني السابق أن باريس سان جيرمان لن يكون المحطة الأخيرة في مسيرة ليونيل ميسي، مؤكداً أن عودته إلى برشلونة ستكون قريبة، بعد انتهاء أزماته الأخيرة التي عرقلت استمراره مع البلوجرانا.

ويرى ريكليمي أن ميسي سيواصل تألقه بعد الرحيل عن برشلونة، من خلال التتويج بلقب رفقة باريس سان جيرمان، خاصة بعد العودة لتكوين الثنائي التاريخي الذي يجمعه بصديقه المقرب البرازيلي دا سيلفا، والتي قد تسهم في تحقيق البرغوث لهذا الإنجاز مجدداً.

وتوقع ريكيلمي أن يتكبد باريس سان جيرمان خسائر فادحة حال فشله في حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة أنه يملك جميع الإمكانيات التي تؤهله لرفع اللقب بعد اكتمال فريق الأحلام، الذي يضم سيرجيو راموس، كيليان مبابي، دوناروما، جيني فينالدوم وليونيل ميسي بجانب البرازيلي نيمار.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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