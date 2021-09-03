البنك الاهلي يُعوض خسائر الزمالك المالية بشراء كريم بامبو بمبلغ ضخم

عَوضت إدارة نادي البنك الاهلي الخسائر المالية الفادحة التي تكبدها الزمالك في الآونة الأخيرة، لا سيما في صفقة بيع حميد أحداد إلى الرجاء البيضاوي، بتسديد مبلغ ضخم للتعاقد مع لاعب وسط الزمالك «كريم بامبو» نهاية هذا الأسبوع، وتحويل إعارته إلى صفقة دائمة.

وأعلن البنك الاهلي عبر حسابه الرسمي بموقع انستاجرام للتواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة نجاح مفاوضات تحويل الاعارة إلى عقد دائم لمدة 3 سنوات قادمة.

وبعد دقائق قليلة من اعلان البنك الاهلي للصفقة، كشف لاعب نادي الزمالك السابق «خالد الغندور» عن قيمتها، التي تمثل الكثير لمجلس إدارة النادي الحالية بقيادة حسين لبيب، حيث حصل الزمالك على مبلغ 11 مليون جنيه من البنك الاهلي لترك اللاعب الذي انضم في صفقة انتقال حر من الاسماعيلي قبل عامين، ليحقق الزمالك ربح مذهل من هذه الصفقة.

وتألق كريم بامبو بصورة واضحة مع البنك الاهلي خلال الموسم الماضي 2021/2020 على كافة الأصعدة، سواء كلاعب وسط أو كمهاجم، لينهي الموسم وفي جعبته 12 هدفًا من بينهم هدف في الاهلي وآخر في الزمالك، الأمر الذي شجع إدارة البنك الاهلي على إبقاءه بشكل نهائي على اعتبار أنه أحد أعمدة التشكيلة الاساسية.

وكاد كريم بامبو يتسبب في خسارة الزمالك لآخر مباريات الدوري الموسم الماضي، حين حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 88، غير أن زميله أحمد علي أضاع ركلة الجزاء بتسديدة ضعيفة.