مدافع فنزويلا يتدخل بشكل عنيف على ركبة ميسي.. والحكم يشهر البطاقة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار نجم وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قلقاً كبيراً خلال مواجهة فنزويلا، والتي أقيمت صباح اليوم الجمعة، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وتدخل مدافع منتخب فنزويلا، أدريان مارتينيز، بشكل قوي وعنيف للغاية على ركبة ميسي، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الصفراء للمدافع الفنزويلي، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو عاد لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة.

وذكرت قناة "Tyc" الأرجنتينية، أن ميسي عانى من جرح أسفل الركبة، لكن لحسن حظه كان الجرح سطحياً، وربما هذا التدخل كان سيسبب لـ"البرغوث" المزيد من التعقيدات.

وبعد تلقيه العلاج اللازم، أكمل ميسي المباراة حتى نهايتها، وساهم في تحقيق "التانجو" الفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث انتهت المباراة لصالح المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهدف مقابل هدف.

يشار إلى أن هذه المباراة هي الأولى لليونيل ميسي مع الأرجنتين بعد تتويجه ببطولة كوبا أمريكا في يوليو الماضي، وبعد انتقاله هذا الصيف من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.