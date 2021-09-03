أوروجواي تواصل نتائجها الهزيلة في تصفيات المونديال بالتعادل مع بيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

واصل منتخب أوروجواي لكرة القدم مسلسل نتائجه الهزيلة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بتعادله 1 / 1 مع مضيفه منتخب بيرو مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة التاسعة من التصفيات.

والتعادل هو الثالث على التوالي لمنتخب أوروجواي في التصفيات ليرفع الفريق رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بهذه التصفيات.

ورفع منتخب بيرو رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع قبل الأخير بجدول التصفيات.

وكان منتخب بيرو هو البادئ بالتسجيل عن طريق ريناتو تابيا في الدقيقة 25 ، ورد منتخب أوروجواي بهدف التعادل سريعا عن طريق جورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة 29 ، ولكن كلا من الفريقين فشل في حسم اللقاء لصالحه على مدار ما تبقى من المباراة.