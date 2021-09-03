جنش: لا توجد أزمة مع كارتيرون.. و12 فريق في الدوري تواصلوا معي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود عبد الرحيم"جنش"، حارس مرمى فريق الزمالك، أنه لا توجد حاليا مشكلة مع مدرب الفريق باتريس كارتيرون، مؤكدًا أن الأزمة التي حدثت قبل أيام انتهت والمدرب بعدها تحدث معه بشكل جيد.

وقال جنش في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر":" لا توجد مشكلة مع النادي ولو طلب مني الرحيل سأرحل أو البقاء سأظل مع الفريق بالتأكيد".

وأضاف:" خلال الفترة الماضية كل فرق الدوري كلموني وحتى أكون اتحدث بشكل محدد 12 فريق تحدث معي للحصول على خدماتي، وطبيعي كل سنة يحصل كدا هيجيلك اكيد عروض اهم شي النادي عاوز ايه".

وتابع:" أنا متواجد في الزمالك منذ أكثر من 10 أعوام ولو كنت أرغب في الرحيل لما وافقت على التجديد للزمالك منذ 4 أشهر ماضية".

وأكمل:" الأزمة مع كارتيرون انتهت، وهو كان صاحب قرار مغادرتي المعسكر، بسبب حين كنت ألعب وبعد ذلك وجد نفسي بديل فتحدثت معه وقال لي هذا أمر طبيعي".

واستطرد:" تواصلت مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك والأزمة انتهت، كان أزمة عابرة والمدرب تحدث بعدها وقال أنها أمور تحدث في الكرة وما لا توجد مشكلة".

وأتم تصريحاته:" أمر طبيعي الزمالك يكون عنده في كل المراكز افضل اللاعبين، وهل تنتقل للأهلي؟.. بالفعل وصلني عرضا من الأهلي قبل ذلك وفضل الزمالك فالنادي والجمهور يساندونني بشكل غير طبيعي".