سفيان رحيمي يسجل ظهوره الأول بقميص العين الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل المغربي سفيان رحيمي حضوره في أولى مبارياته بقميص العين الإماراتي في الودية المغلقة التي جمعت بين الفريقين الأول والرديف في النادي.

وغاب اللاعب المغربي عن الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين بسبب إصراره على خوض نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال مع الرجاء البيضاوي المغربي، الذي حقق لقبها على حساب اتحاد جدة السعودي.

وظهر رحيمي في المباراة الودية لفريق العين ضد الرديف، في إطار استعداد الفريق لخوض قمة الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين ضد بني ياس.

وظل سفيان رحيمي ضمن حسابات الأهلي، قبل أن يتوصل العين الإماراتي للاتفاق مع ناديه ويحصل على توقيع اللاعب.