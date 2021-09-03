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البرازيل تعبر تشيلي بشق الأنفس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب البرازيل فوزًا صعبا على نظيره تشيلي، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ايفرتون ريبيرو لاعب منتخب البرازيل في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة العديد من البطاقات الصفراء التي وصلت لـ 8 بطاقات كان للاعبي منتخب البرازيلي 4 منها ومنتخب تشيلي مثلها.

وبتلك النتيجة، واصل منتخب البرازيلي تصدره لجدول تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب تشيلي عند 6نقاط بالمركز السابع.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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