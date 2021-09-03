الأرجنتين تضرب فنزويلا بثلاثية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا عريضا على نظيره الفنزويلي بنتيجة 3-1، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقدم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 45، قبل أن يضيف خواكين كوريا الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة71.

ومع حلول الدقيقة 74 اختتم أنخيل دي ماريا أهداف منتخب الأرجنتين، بينما جاء الهدف الوحيد لمنتخب فنزويلا عن طريق اللاعب يقيرسون سوتيلدو من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب منتخب فنزويلا لويس مارتينيز في الدقيقة 32 .

وبتلك النتيجة، وصل منتخب الأرجنتين إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف البرازيلي المتصدر بـ 21 نقطة، بينما تجمد رصيد منتخب فنزويلا عند 4 نقاط بالمركز الأخير.