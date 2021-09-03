اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يكشف عن رقم قميص كريستيانو رونالدو

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الرقم الذي سيرتديه النجم البرتغالي ، وذلك بعد عودته مجددًا إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن المقرر أن يرتدي رونالدو القميص رقم سبعة في مانشستر يونايتد، مرة أخرى، بعد أن وافق إدينسون كافاني على التخلي عن القميص.

ويأتي رونالدو ضمن قائمة طويلة من أساطير المان يونايتد النادي الإنجليزي الذين ارتدوا الرقم سبعة، مثل جورج بست وبريان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام، فيما ارتداه البرتغالي خلال فترته الأولى مع يونايتد من 2003 إلى 2009.

والأسبوع الماضي، انضم رونالدو (36 عاما) إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس، لكن كافاني يرتدي القميص سبعة في بداية هذا الموسم، وهو ما زاد من التكهنات بأن يضطر رونالدو إلى ارتداء قميص مختلف.

ووافق كافاني على استبداله بالرقم 21 - وهو الرقم الذي يرتديه المهاجم المخضرم لأوروجواي - حتى يتمكن رونالدو من استعادة قميصه القديم.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي سيحتاج إلى إعفاء خاص من الممتاز لتمرير هذا التعديل في القمصان بعد بدء الموسم المحلي.

وأعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني أنه يمكن لمانشستر يونايتد "تأكيد أن كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 بعد عودته إلى أولد ترافورد".

وسيخوض رونالدو أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل يوم 11 سبتمبر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا