مانشستر يونايتد يكشف عن رقم قميص كريستيانو رونالدو

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الرقم الذي سيرتديه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد عودته مجددًا إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن المقرر أن يرتدي رونالدو القميص رقم سبعة في مانشستر يونايتد، مرة أخرى، بعد أن وافق إدينسون كافاني على التخلي عن القميص.

ويأتي رونالدو ضمن قائمة طويلة من أساطير المان يونايتد النادي الإنجليزي الذين ارتدوا الرقم سبعة، مثل جورج بست وبريان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام، فيما ارتداه البرتغالي خلال فترته الأولى مع يونايتد من 2003 إلى 2009.

والأسبوع الماضي، انضم رونالدو (36 عاما) إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس، لكن كافاني يرتدي القميص سبعة في بداية هذا الموسم، وهو ما زاد من التكهنات بأن يضطر رونالدو إلى ارتداء قميص مختلف.

ووافق كافاني على استبداله بالرقم 21 - وهو الرقم الذي يرتديه المهاجم المخضرم لأوروجواي - حتى يتمكن رونالدو من استعادة قميصه القديم.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي سيحتاج إلى إعفاء خاص من الدوري الإنجليزي الممتاز لتمرير هذا التعديل في القمصان بعد بدء الموسم المحلي.

وأعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني أنه يمكن لمانشستر يونايتد "تأكيد أن كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 بعد عودته إلى أولد ترافورد".

وسيخوض رونالدو أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل يوم 11 سبتمبر.