بلماضي يخطط لحسم تأهل الجزائر مبكرا للدور الحاسم بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أنه يتطلع لحسم تأهل "الخضر" مبكرا للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز منتخب بلاده على ضيفه جيبوتي 8/ صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بتصفيات المونديال، إن كل المباريات مهمة لفريقه وأنه يستهدف في كل مرة النقاط الثلاث مهما كان اسم المنافس.

وأضاف "بدأنا التصفيات بنتيجة إيجابية، وهذا ما نسعى إليه دوما، سنشرع في الإعداد للمواجهة المقبلة أمام بوركينافاسو التي ستكون صعبة ونتيجتها مهمة. نتمنى التأهل مبكرا لأن الأمر بتعلق بشبه بطولة من 6 مباريات".

وتابع "مباراة جيبوتي كانت بمثابة بروفة لمواجهة بوركينافاسو لن أكشف عن خططي لمواجهة هذا المنافس. ليس لدي مخاوف بشان إلتزام اللاعبين، سلسلة الـ28 دون هزيمة لم تأت هكذا".