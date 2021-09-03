الامارات | تسديدات.. النصر يحتفل بعيد ميلاد دياز

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. النصر يحتفل بعيد ميلاد دياز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عدد كبير من لاعبي النصر بعيد ميلاد مدربهم الأرجنتيني دياز، إضافة إلى محبي ومشجعي المدرب، من خلال رسائل عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، كما احتفل النادي كذلك من خلال تهنئة المدرب عبر الحساب الرسمي للنادي على «تويتر».

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