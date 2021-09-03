الامارات | تسديدات.. علي عيد يفتتح مقهى في «دار الزين»

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. علي عيد يفتتح مقهى في «دار الزين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم لاعب فريق العين، علي عيد، لعدد من لاعبي كرة القدم في مجال الاستثمار، وذلك بافتتاح مقهى في مدينة العين، تحت أسم «لاميراج»، وتلقى اللاعب التهاني من جانب أصدقائه وزملائه في الفريق. يُذكر أن عيد شارك في الموسم الماضي مع الفجيرة على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى صفوف «الزعيم».

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