الامارات | الشارقة يبدأ الدفاع عن دوري أقوياء اليد بلقاء شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يبدأ الدفاع عن دوري أقوياء اليد بلقاء شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق الشارقة، في الخامسة عصر اليوم، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري العام بكرة اليد لمرحلة الرجال، وذلك بلقاء ضيفه شباب الأهلي، في مباراة تقام لحساب الجولة الأولى من الدور التمهيدي، التي تشهد في التوقيت ذاته حلول النصر ضيفاً على العين.

ويستند الشارقة في تسجيل بداية طيبة لحملة الدفاع عن لقبه، إلى الاستقرار الفني الذي رافق الفريق، بعد أن جددت إدارة الألعاب الجماعية في النادي ثقتها بالمدرب المصري، هاني الفخراني، للموسم الثاني على التوالي، قبل أن تدعم، أخيراً، صفوف الفريق بالتعاقد مع المحترف التونسي، مصباح الصانعي، الذي حلّ بديلاً للمصري علي الزين، المنتقل إلى برشلونة الإسباني.

كما تعاقد «الملك» مع الجزائري زهير نعيم في فئة المقيم، وجدد التعاقد مع المصري محمد فايز في فئة المواليد.

بدوره، يبحث شباب الأهلي، بحلته الجديدة، عن إلحاق هزيمة أولى بالشارقة في الدوري منذ 2018، حين فاز «فرسان اليد» بنتيجة 27-23 في لقاء لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي، ويعول فريق «الفرسان» على الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الجزائري كمال عقاب، بجانب التعاقد مع المحترف الفرنسي أروان سيكام، والتونسي أسام الغشام في فئة المقيم.

وفي ثانية المباريات، يتطلع العين إلى البداية الناجحة، نحو العودة والمنافسة على لقب البطولة، بعد أن اكتفى «الزعيم»، الموسم الماضي، بالمركز الثاني، ويتسلح العين في موسمه الجديد بالاستقرار الفني لمدربه التونسي عدنان بالحارث، الذي جاء بالتوازي مع تعاقدات من العيار الثقيل، بتدعيم صفوف الفريق بالمحترف التشيكي مايكل كاسال، والفرنسي نيكولا كيدوز بفئة المقيم، والعماني حسن البلوشي الذي تم قيده ضمن فئة أبناء المواطنات، وآخرها استقطاب التونسي وسيم هلال من الجزيرة وقيده ضمن فئة المواليد.

وعلى الطرف الآخر، يواصل النصر في موسمه الجديد على خدمات المدرب الوطني، سعيد محمد، بجانب استمرارية الاتكال على حسين مرتضى ضمن فئة أبناء المواطنات، في ظل غياب «يد العميد» عن أي تعاقدات جديدة.

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