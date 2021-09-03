الامارات | عجمان يخسر من مصفوت.. ويضمّ مدافعاً وصلاوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يخسر من مصفوت.. ويضمّ مدافعاً وصلاوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق عجمان، أول من أمس، أمام مصفوت، أحد أندية دوري الهواة، بهدف دون رد، في مباراة ودية ضمن تحضيرات «البرتقالي» لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين.

وسيلعب عجمان، في 11 سبتمبر الجاري، مع اتحاد كلباء ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المسابقة. واستغل المدرب الصربي، غوران، التجربة في إقامتها على ثلاثة أشواط، إذ دفع في الشوط الأول بمجموعة من اللاعبين الشبان والصاعدين، فيما خاض الحصة الثانية بلاعبي الصف الثاني، وأشرك الأساسيين والمحترفين في الحصة الثالثة، الذين عجزوا عن إدراك التعادل.

ويبحث الجهاز الفني عن إقامة مباراة ودية، الأسبوع المقبل، مع أحد فرق دوري أدنوك أو الهواة، لتجهيز الثنائي سعيد جاسم وعبدالله جاسم، اللذين تم التعاقد معهما في الساعات الماضية.

وكانت إدارة عجمان قد نشطت في الأيام الماضية، وأبرمت صفقتين بالتعاقد مع لاعب شباب الأهلي سعيد جاسم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، كما تم التوصل إلى اتفاق مع إدارة الوصل على الحصول على خدمات المدافع عبدالله جاسم حتى نهاية الموسم بنظام الإعارة أيضاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news