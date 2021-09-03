الامارات | تصفيات كأس آسيا للسيدات تنطلق 18 أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات كأس آسيا للسيدات تنطلق 18 أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات في الهند 2022، التي تستضيفها العاصمة القيرغيزية بيشكيك من 18 إلى 24 أكتوبر المقبل.

ويستهل المنتخب الوطني للسيدات مشواره بمواجهة منتخب غوام، في 18 أكتوبر، ويلعب المباراة الثانية أمام منتخب لبنان الشقيق، في 21 من الشهر ذاته، وفي المباراة الثالثة يواجه منتخب ميانمار في 24 منه، وذلك ضمن المجموعة الرابعة.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر استضافة قرغيزستان لمباريات التصفيات بدلاً من دولة لبنان، ويُشارك فيها 27 منتخباً بعد انسحاب تركمانستان من المجموعة الأولى، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني إلى النهائيات، التي تقام في الهند من 20 يناير إلى السادس من فبراير 2022.

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