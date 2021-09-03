الامارات | فاسكو دي غاما يرفض عرض شباب الأهلي لضمّ البرازيلي ساليس

شكرا لقرائتكم خبر عن فاسكو دي غاما يرفض عرض شباب الأهلي لضمّ البرازيلي ساليس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي فاسكو دي غاما رفض عرضاً من نادي شباب الأهلي للتعاقد مع اللاعب الشاب، آرثر ساليس، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «يو أو إل» أن نادي شباب الأهلي طلب التعاقد مع ساليس (19 عاماً) مقابل 400 ألف دولار، مشيرة إلى أن النادي البرازيلي رفض عرضاً ثانياً من بافوس القبرصي مقابل 1.5 مليون دولار، وذلك بعدما أبدى نادي لوميل البلجيكي استعداده لضم اللاعب البرازيلي مقابل ثلاثة ملايين دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news