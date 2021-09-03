الامارات | فوز صادم لعُمان على اليابان.. ونقطة عراقية من قلب كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صادم لعُمان على اليابان.. ونقطة عراقية من قلب كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجّر منتخب سلطنة عمان مفاجأة من العيار الثقيل بعودته فائزاً من عقر دار اليابان للمرة الأولى في تاريخه 1-صفر، أمس، في الجولة الأولى من الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم، فيما عاد العراق بتعادل سلبي ثمين من كوريا الجنوبية.

على استاد سويتا في أوساكا ضمن المجموعة الثانية، وأمام نحو 5000 متفرّج سُمح لهم بالدخول، خطف البديل عصام الصبحي هدف الفوز لعمان قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، محوّلاً عرضية صلاح اليحيائي داخل الشباك من مسافة قريبة.

وفي المجموعة الأولى، عاد المنتخب العراقي من استاد كأس العالم في سيؤول، من دون جماهير، بنقطة ثمينة بتعادله دون أهداف مع كوريا الجنوبية ونجمها سون هيون مين.

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