الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال (إفريقيا)
موزمبيق - ساحل العاج 17:00
زمبابوي - جنوب إفريقيا 17:00
موريتانيا - زامبيا 20:00
نيجيريا - ليبيريا 20:00
تونس - غينيا الاستوائية 23:00
الكاميرون - مالاوي 23:00
غانا - إثيوبيا 23:00
كأس العرب للسيدات
مصر - الأردن 20:00
الجزائر - تونس 23:00
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