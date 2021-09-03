عمر كمال: كنت ألعب في الدفاع.. وتحولت إلى هداف مع علي ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي الزمالك الجديد عن لعبه في المراكز الدفاعية قبل أن يتحول إلى جناح هجومي هداف تحت قيادة علي ماهر في النادي المصري.

وأعلن الزمالك ضم عمر كمال إلى صفوفه هذا الصيف ليدعم قائمته في الموسم القادم استعداداً للحفاظ على لقب الدوري ومحاولة جديدة في دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال عمر كمال :"أعشق حسام حسن منذ الصغر، وعندما طلب انضمامي إلى المصري كنت سعيداً للغاية، لكنه طلب مني المشاركة في مركزين الظهير الأيمن والأيسر".

وأضاف كمال :"رحلت عن المصري في إعارات، وعندما عدت إلى المصري لعبت مرة أخرى في مركزين الظهير الأيمن والأيسر تحت قيادة إيهاب جلال، وطلبت منه التقدم هجومياً مع الحفاظ على المهام الدفاعية".

وتابع لاعب الزمالك الجديد :"جاء طارق العشري بعد علي ماهر ليقرر مشاركتي في مركز قلب الدفاع، وقبلت المهمة وكنت أؤدي بصورة طيبة لكن ليس مثل لاعب متمرس في هذا المركز".

وأنهى كمال :"عندما عملت مع علي ماهر في المصري قال لي لن تلعب في الدفاع مجدداً، وسجلت 3 أهداف في أول 3 مباريات شاركت خلالها في الهجوم، وفي الموسم الحالي استمرت الأهداف والتألق في الهجوم".