أوباما: لن يكون هناك حساسية حال ضم الزمالك عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رحب لاعب نادي الزمالك، إبراهيم يوسف "أوباما" بما يتردد عن وجود إمكانية لانتقال لاعب بيراميدز عبدالله السعيد بصفوفهم.

وقال أوباما، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر:"عبدالله السعيد سيكون إضافة لنا"، وبسؤال هل يُمانع تواجده للعبه في المركز ذاته، رد لاعب الزمالك:"بالعكس لن يكون هناك حساسيات لتواجده في نفس مركزي، يأتي ويلعب ويكسر الدنيا لايوجد بيننا ذلك في الزمالك".

وأضاف محمود جنش، خلال تواجده بالحلقة ذاتها مع أوباما ومحمود علاء:"لدينا ميزة بأن أي لاعب يأتي من الخارج يسهل عليه الانضمام لنا، وعبدالله شخصية تتحب وتدخل بسرعة بينا"، ليرد محمود علاء على السؤال ذاته بخصوص إمكانية تواجد السعيد بالزمالك بقوله:"عبدالله لاعب كبير وإضافة لأي مكان يكون به، وأتمنى يتواجد معنا لو الأمر مُتاحًا".

وكان رئيس اللجنة التي تُدير الزمالك، حسين لبيب، قد أعلن خلال حلوله ضيفًا بفضائية ناديه، وجود اهتمام من قبل ناديه بلاعب بيراميدز عبدالله السعيد.