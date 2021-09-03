حسين لبيب: طلبنا ضم السعيد رسميا من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن النادي الأبيض طلب ضم عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، رسميا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "في انتظار رد بيراميدز، وسلكنا الطرق السليمة والشرعية لضم عبدالله السعيد".

وأكمل: "عبدالله السعيد أبدى رغبة واضحة في اللعب لنادي الزمالك، وأي لاعب في مصر يتمنى اللعب للزمالك.. لم نتلق أي رد من بيراميدز سواء بالرفض أو القبول، أو إجراء صفقة تبادلية".

وعن بطولة الدوري، قال لبيب: "لا أرى أي سبب لإلغاء بطولة الكأس.. من الممكن إنهاء بطولة الكأس في 10 أو 12 يوما".

كما نفى رئيس الزمالك مغالاة مغالاة أشرف بنشرقي في طلباته لتجديد عقده مع نادي الزمالك: "هناك بند واحد فقط في العقد يتبقى الاتفاق عليه للتجديد".

كما تحدث رئيس الزمالك عن جنش: "حتى الآن لم نتخذ أي قرار بشأنه، نمتلك حراس مرمى جيدين، ولكننا مضطرين للاستغناء عن أحد الحراس، ولكن لم نحدده بعد، نمتلك 4 حراس من أفضل الحراس في مصر، والخامس أحمد نادر السيد الذي فضلنا إعارته ليخوض مباريات".

وأكمل حديثه عن حمدي النقاز ظهير أيمن الترجي التونسي: "عقدنا جلسة مع النقاز، ولكن لم نتفق حتى الآن على أي شيء، سنفعل المفيد لنادي الزمالك، سواء أعجب به البعض أم لاعب، نفعل ما هو في مصلحة نادي الزمالك سواء مصلحة فنية وإدارية ومالية".

واختتم حديثه عن الانتخابات: "سنسلم النادي 25 نوفمبر للمجلس المنتخب، وهو ما يثبت مصداقيتنا مع الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية.. لا يوجد أي بند يمنعنا من دخول الانتخابات، ولم أحسم قراري من دخول الانتخابات بعد".