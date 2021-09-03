محمود علاء: ينقصنا بطولة أفريقيا و "نقفل اللعبة".. أوباما: جمهور الزمالك يريد العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مدافع نادي الزمالك، محمود علاء، إن الجيل الحالي من اللاعبين في ناديه توّج بالعديد من البطولات.

وأضاف علاء، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر رفقة زميليه جنش وأوباما:"إن شاء الله نستطع التتويج ببطولة أفريقيا في الموسم المقبل، الجيل الحالي ينقصه بطولة أفريقيا ونكون (قفلنا اللعبة)".

وتابع مدافع الزمالك:"مجموعة اللاعبين الحالية جعلت جمهور الزمالك أصبح لديه الطمع أنه يريد الفوز بالبطولة التي يُشارك بها، جمهور الزمالك يرى أن (كواليتي) اللاعبين الموجودين يستطعون فعل الكثير.. وجمهورنا لا يُقارن بأي حد".

وتطرق لاعبو الزمالك خلال الحلقة إلى ما يُشاع عن وجود مؤامرة لدى جماهير ناديهم؛ حيث قال أوباما:"جماهير الزمالك لا تشعر بالاضطهاد ولكن تريد العدل"، ليضيف تواجد ببطولة دوري مع حسام حسن كنا فارقين بصورة كبيرة ثم تغير الأمر، أتذكر مباراة لنا أمام مصر للمقاصة أُلغيّ هدفًا لا أعلم لماذا تم إلغائه وكان لنا ركلة جزاء وكان هناك عدد من المباريات الكثيرة كذلك ولا أقدر أقول مؤامرة ولكن الآن هناك تقنية تعمل على تقليل الأخطاء".

وأتم محمود علاء، الحديث عن نظرية المؤامرة بقوله:"عقب أي بطولة يحصل عليها الزمالك تجد في اليوم التالي أزمة ولكن إذا لم يحصل على بطولة تجد الدنيا جيدة".