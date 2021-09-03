محمود علاء عن "القاضية": كذبة وصُدقت.. وأيمن أشرف الأقرب لي في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر مدافع نادي الزمالك، محمود علاء، ما أُثار بخصوص الهدف الذي سجله لاعب الأهلي، محمد مجدي "أفشة"، خلال المباراة التي جمعتهما في نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال علاء، الذي أبعد الكرة عن مرماه خلال المباراة في الدقائق الأخيرة ولكنها وصلت لـ "أفشة"، الذي سجل هدف التتويج بالبطولة، بقوله:"ما يُشاع كذبة وصُدقت قبل مباراة نهائي أفريقيا كان لديّ إصابة والطبيب قال لي لا تستطع اللعب ولكن الونش أُصيب بكورونا، وصلت لدرجة من الثبات الانفعالي حاليًا الحمدلله، لا أعتقد أن الناس بهذه العقلية سيأثرون عليّ بعد 14 سنة في الدوري الممتاز".

وتابع مدافع الزمالك:" لا أعتقد أن جمهور الزمالك يُفكر للحظة في مدى إخلاص محمود علاء، ولا أنسى ركلة جزاء فريقي في نهائي الكونفدرالية وربنا كرمني بتركيز واستطعت التسجيل وسجلت في الخمس ركلات، لا أعتقد جمهور الزمالك سيكون لديه ذرة تفكير في هذا الأمر".

وأتم علاء تصريحاته بالرد عمن الأقرب له في النادي الأهلي بقوله:"علاقتي باللاعبين في الأهلي كثيرة، أخص لاعب بالذكر وهو أيمن أشرف، من اللاعبين القريبين مني ونتقابل كثيرًا، مع بعض منذ 2009 في المنتخبات".