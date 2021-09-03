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خاص.. محمد بسام إلى الأهلي.. وشوبير معارا إلى فيوتشر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه

بات محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش على بعد خطوات قليلة من الانضمام للأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إن هناك اتفاق مبدئي يقضي بانتقال محمد بسام للقلعة الحمراء، مضيفا: "ساعات قليلة تفصل إتمام الصفقة بشكل نهائي خاصة أن هناك تركيز كبير من مسئولي الأهلي لحسمها لدعم مركز حراسة المرمى".

وأوضح المصدر أن مصطفي شوبير حارس المرمي الصاعد في طريقه للانتقال إلى فريق فيوتشر اف سي، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويملك الأهلي في حراسة المرمي كل من محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير، بجانب حمزة علاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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