اخبار الرياضه

رسمياً.. البنك الأهلي يحتفظ بكريم بامبو 3 مواسم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع كريم بامبو لاعب الزمالك لمدة ثلاثة سنوات قادمة بعد أن قضى موسماً على سبيل الإعارة في صفوف الفريق.

لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أتمت الاتفاق مع نادي الزمالك لإنهاء الصفقة لصالحها بعد أن نجح النادي في البقاء بالدوري الممتاز.

كريم بامبو تألق في نهاية الموسم الماضي وساهم بأهدافه الغزيرة في بقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز بعد أن واجه خطر الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن كريم بامبو كان قد لعب للنادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي ثم الزمالك، ليستقر في النهاية بين صفوف البنك الأهلي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا