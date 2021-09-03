رسمياً.. البنك الأهلي يحتفظ بكريم بامبو 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع كريم بامبو لاعب الزمالك لمدة ثلاثة سنوات قادمة بعد أن قضى موسماً على سبيل الإعارة في صفوف الفريق.

لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أتمت الاتفاق مع نادي الزمالك لإنهاء الصفقة لصالحها بعد أن نجح النادي في البقاء بالدوري الممتاز.

كريم بامبو تألق في نهاية الموسم الماضي وساهم بأهدافه الغزيرة في بقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز بعد أن واجه خطر الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن كريم بامبو كان قد لعب للنادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي ثم الزمالك، ليستقر في النهاية بين صفوف البنك الأهلي.