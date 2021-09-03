شاهد فيديو اهداف مباراة المغرب والسودان في تصفيات كأس العالم 2022..الأسود تلتهم الصقور

شاهد فيديو اهداف مباراة المغرب والسودان في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا، ضمن افتتاح المرحلة الثانية، في إحدى أهم مباريات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، والتي أقيمت على ملعب “مولاي عبدالله” معقل أسود الأطلس.

افتتح منتخب المغرب مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022” بفوزٍ مستحق حققه على حساب ضيفه السودان بهدفين نظيفين، في الرباط، لحساب المجموعة السابعة.

وأنهى “أسود الأطلسي” الشوط الأول على ملعب “الأمير مولاي عبد الله”، متفوقا بهدف سجله اللاعب نايف أكرد، بعد مرور 10 دقائق على البداية.

وأضاف أبوعاقلة عبد الله، لاعب المنتخب السوداني ثاني أهداف المنتخب المغربي بكرة خاطئة حولها في مرماه عند الدقيقة 53.

ومكن هذا الفوز المغرب من تصدر مجموعته برصيد 3 نقاط بعد تعادل منتخبي غينيا وغينيا بيساو بهدفٍ لمثله، وحلولهما بالمركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، في حين احتل السودان المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط.

وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد جناح نادى الزمالك المتوج بلقب الدوري المصري “أشرف بن شرقي”، فيما غاب بدر بانون مدافع الأهلى كالمعتاد عن القائمة، كما شهدت قائمة المدرب الصربي “خليلوزيتش”، بعض المفاجات بغياب لاعب تشيلسي الانجليزي “حكيم زياش” ولاعب الرجاء المغربي “سفيان رحيمى”.

جدير بالذكر ان آخر مباراة جمعت بين منتخب المغرب ونظيره السوداني، كانت في كأس العرب الثامنة عام 2002، وشهد اللقاء فوز صقور الجديان بهدف نظيف سجله اللاعب “هيثم مصطفي”.

شاهد فيديو اهداف مباراة المغرب والسودان في تصفيات كأس العالم 2022