نتيجة الجزائر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022 «رفاق سليماني يُدمرون بثمانية»

تعرف على نتيجة مباراة الجزائر وجيبوتي في افتتاح مباريات الفريقين بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة دون حضور جمهور.

سحق المنتخب الجزائري ضيفه الجيبوتي بنتيجة عريضة قوامها 8 أهداف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء.

وتصدر منتخب الجزائر، الذي يسعى للظهور مجددا في كأس العالم، بعد إخفاقه في الصعود لمونديال 2018، في روسيا، الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي منتخبي النيجر وجيبوتي بلا نقاط.

وتكفل مهاجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي «سليماني إسلام» بتسجيل 4 أهداف بمفرده «سوبر هاتريك»، وحملت الأهداف الأربع الأخرى توقيع رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح ورياض محرز ورامز زروقي.

وجاء الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 5 برأسية قوية من نجم شباب بلوزداد الأسبق «سليماني إسلام» بعد تلقيه عرضية من الرواق الأيمن أرسلها نجم مانشستر سيتي «رياض محرز».

وعاد سليماني إسلام ليهز الشباك من جديد في الدقيقة 25 إثر ركلة جزاء أحتسبت ضد اللاعب “باتيو يوسف” الذي نال بطاقة حمراء مباشرة، لتتحول المباراة بعدها بشكل تام في اتجاه واحد نحو الجزائر.

وما هي سوى دقيقة واحدة بعد احتفال سليماني إسلامي بهدفه الثاني، سجلت الجزائر الهدف الثالث بواسطة مدافع مونشنجلادباخ الألماني «رامي بن سبعيني».

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، عزز هداف السد القطري «بغداد بونجاح» تقدم بلاده بالهدف الرابع إثر ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سجل سليماني إسلام الهدف الثالث له (هاتريك) والهدف الخامس لمنتخب الجزائر، عند الدقيقة 46، وبعد دقائق قليلة عاد ليضيف الهدف السادس في الدقيقة 53.

وقرر بعدها المدير الفني للجزائر تجربة بعض اللاعبين البدلاء أمثال “سعيد بن رحمة وأحمد توبة وأندي ديلور” بإشراكهم بدلاً من يوسف بلايلي وجمال بلعمري وبغداد بونجاح، لتأتي بعدها ثنائية في غضون دقيقتين عن طريق “رياض محرز” في الدقيقة 67، ورامز زروقي في الدقيقة 69.

وبدأ المدير الفني لمنتخب الجزائر “جمال بلماضي” بتشكيلة مكونة “ريس مبولحي – مهدي زفان – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – جمال بلعمري – رامز زروقي – إسماعيل بن ناصر – يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح – إسلام سليماني”.