التصفيات الأوروبية: فوز لإنجلترا وألمانيا وبلجيكا والسويد وإيطاليا تتعادل وإسبانيا تتعثر

المنامة - ياسر ابراهيم - سحق منتخب إنكلترا وصيف النسخة الأخيرة من كأس أوروبا نظيره المجري برباعية نظيفة الخميس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.



وخطا منتخب "الأسود الثلاثة" خطوة مهمة نحو التأهل المباشر إلى العرس الكروي بعدما عزّز صدارته بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من 4 مباريات، متقدماً بفارق 5 نقاط عن بولندا الثانية التي سحقت بدورها ألبانيا 4-1، فيما تجمد رصيد المجر عند 7 نقاط في المركز الثالث.



وفي المجموعة ذاتها حققت أندورا فوزها الأوّل في التصفيات على حساب سان مارينو 2-صفر ورفعت رصيدها في المركز الخامس إلى 3 نقاط.



على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست، سعت إنكلترا لمتابعة مشوارها من دون أي عثرة، مع 13 هدفاً لصالحها وهدف في شباكها (أمام بولندا)، حيث يهيمن رجال المدرب غاريث ساوثغيت على المجموعة.



وتعرضت المجر لخسارتها الأولى في التصفيات الحالية.



إيطاليا تكتفي بالتعادل



وفي المجموعة الثالثة، اكتفى المنتخب الإيطالي بالتعادل مع نظيره البلغاري (1-1) اليوم الخميس على ملعب "أرتيميو فرانكي" بفلورنسا في المرحلة الرابعة.

سقطت إيطاليا بطلة أوروبا في فخ التعادل على أرضها مع بلغاريا 1-1 ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ على ملعب "أرتيميو فرانكي" في مدينة فلورنسا الخميس.



وبذلك فرملت بلغاريا قطار إيطاليا التي حققت الفوز في مبارياتها الثلاث الأولى في التصفيات بنتيجة واحدة 2-صفر على إيرلندا الشمالية في بارما، بلغاريا في صوفيا وليتوانيا في فيلنيوس.



لكن على الرغم من خيبة الأمل جراء التعادل، رفعت إيطاليا رصيدها من المباريات إلى 35 من دون خسارة وهي أطول سلسلة لها في تاريخها.



ورغم التعادل حافظ "الأتزوري" على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط في حين رفعت بلغاريا رصيدها لنقطتين.



وضمن ذات المجموعة، عادت إيرلندا الشمالية بفوز ثمين من أرض ليتوانيا بأربعة أهداف لواحد.



ألمانيا تعود بانتصار

وفي المجموعة العاشرة، انتصر المنتخب الألماني على مضيفه ليشتنشتاين 2-صفر، وسجل كل من تيمو فيرنر (41) و ليروي سانيه (77) هدفي المانشافت.



ويحتل المنتخب الألماني مركز الوصافة بـ9 نقاط وبفارق نقطة عن منتخب أرمينيا، المتصدر بـ10 نقاط، والذي تعادل مع منتخب مقدونيا الشمالية دون أهداف.



واستهل منتخب ألمانيا حقبة مدربه الجديد هانزي فليك بفوز متواضع على ليشتنشتاين.



وكان فليك حلّ بدلاً من يواكيم لوف الذي أشرف على المانشافت للمرة الاخيرة في نهائيات كأس أوروبا.



وفي ذات المجموعة، عاد المنتخب الروماني بفوز ثمين من خارج الديار أمام أيسلندا بهدفين دون رد.



السويد تحقق فوزاً ثميناً



وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب السويدي فوزاً ثميناً على نظيره الإسباني 2-1.



وسجل كل من أليكسندر إيزاك (6) وفيكتور كلايسون (57) هدفي السويد فيما سجل كارلوس سولر هدف إسبانيا الوحيد في الدقيقة الخامسة.



وارتقى المنتخب السويدي إلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن إسبانيا الوصيفة.



وتعتبر النتيجة مفاجئة بعض الشيء بعد المشوار الرائع لكتيبة مدرب إسبانيا لوس أنريكي في كأس أوروبا حيث بلغ فريقه الدور نصف النهائي معتمداً على مزيج من لاعبي الخبرة وعنصر الشباب في صفوف لا روخا.



ويتعين على إسبانيا النهوض من هذه الكبوة عندما تستضيف جورجيا الاحد قبل مواجهة كوسوفو الأربعاء.



وفي ذات المجموعة، انتصر منتخب كوسوفو على مضيفه الجورجي 1-صفر.



فوز كبير للبلجيكا



وفي المجموعة الخامسة، حقق المنتخب البلجيكي فوزاً كبيراً على إستونيا 5-2.



وسجل كل من هانز فاناكن (22) وروميلو لوكاكو (29 و52) وأكسيل فيتسل (65) و توماس فوكيت (76) أهداف بلجيكا فيما دوّن كل من ماتياس كايت (2) وإريك سورجا (83) هدفي إستونيا.



وفي ذات المجموعة، انتصر منتخب جمهورية التشيك على روسيا البيضاء بهدف دون رد سجله أنتونين باراك في الدقيقة 34.



ويحتل المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة بـ10 نقاط فيما يأتي منتخب التشيك في مركز الوصافة بـ7 نقاط.





المصدر: وكالات