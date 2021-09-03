التصفيات الأفريقية: الجزائر تقسو على جيبوتي بثمانية نظيفة والمغرب تهزم السودان

المنامة - ياسر ابراهيم - حققت الجزائر فوزا عريضا على ضيفتها جيبوتي وغلبتها بثمانية أهداف دون مقابل، الخميس، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وسيطر الأخضر الجزائري على المباراة منذ البداية منهيا أحداث الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها كل من إسلام سليماني (هدفين)، ورامي بن سبعيني، وبغداد بونجاح، وذلك في الدقائق 5، 25، 26، 40.



ولم يختلف الحال في الشوط الثاني إذ واصل سليماني تألقه محرزا الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 46 و53، قبل أن يُضيف رياض محرز الهدف السابع عند الدقيقة 67، ويختتم من بعده رامز زروقي النتيجة بهدف ثامن مع حلول الدقيقة 69.



وفي مواجهة أخرى عاد منتخب بوركينا فاسو بثلاث نقاط كاملة من أرض مضيفه منتخب النيجر بعدما هزمه بهدفين نظيفين.​​​​​​​



وبهذا تصدرت الجزائر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متقدمة على بوركينا فاسو بفارق الأهداف، في حين حلت النيجر ثالثة وجيبوتي رابعا دون أي نقطة.



وفي المجموعة السابعة، افتتح المغرب مشواره بفوزٍ مستحق حققه على حساب ضيفه السودان بهدفين نظيفين، الخميس، في الرباط.

وأنهى "أسود الأطلسي" الشوط الأول على ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، متفوقا بهدف سجله اللاعب نايف أكرد، بعد مرور 10 دقائق على البداية.

وأضاف أبوعاقلة عبد الله، لاعب المنتخب السوداني ثاني أهداف المنتخب المغربي بكرة خاطئة حولها في مرماه عند الدقيقة 53.

ومكن هذا الفوز المغرب من تصدر مجموعته برصيد 3 نقاط بعد تعادل منتخبي غينيا وغينيا بيساو بهدفٍ لمثله، وحلولهما بالمركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، في حين احتل السودان المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط.​​​​​​​



المصدر: وكالات