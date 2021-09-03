السعودية تستضيف آسيوية اليد

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي أمس الأول.
ومن المقرر أن تقام البطولة في السعودية بين 18 و31 يناير 2022، حيث تعلن نتائج البطولة المنتخبات الخمسة الأولى المتأهلة إلى كأس العالم 2023 في بولندا والسويد.
وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر شكره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، نظير متابعته ودعمه ملف الاستضافة الذي جاء بناء على نجاح المملكة في استضافة أكبر البطولات والفعاليات العالمية أخيرا.
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