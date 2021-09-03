السعودية تستضيف آسيوية اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد حق استضافة البطولة الآسيوية الـ20 الخاصة بتصفيات بطولة العالم 2023 في بولندا والسويد، للمملكة العربية السعودية، بعد أن كانت مقررة في إيران خلال يناير 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي أمس الأول.

ومن المقرر أن تقام البطولة في السعودية بين 18 و31 يناير 2022، حيث تعلن نتائج البطولة المنتخبات الخمسة الأولى المتأهلة إلى كأس العالم 2023 في بولندا والسويد.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر شكره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، نظير متابعته ودعمه ملف الاستضافة الذي جاء بناء على نجاح المملكة في استضافة أكبر البطولات والفعاليات العالمية أخيرا.