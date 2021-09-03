لجنة الحكام اقتسمت الكعكة وتركت للمقيمين الفتات

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وأبانت مصادر لـ»مكة» أن أحد أعضاء لجنة الحكام الرئيسة كلف بتقييم مباراتين في الجولة الأولى من الدوري ليحصل على مكافأتين، علما أن أعضاء اللجنة خصصت لهم رواتب شهرية من اتحاد كرة القدم مقابل عملهم الذي يتلخص في الاطلاع ودراسة التقارير الفنية التي يرفعها المقيمون الـ 62 على مستوى السعودية.
وسجلت اللجنة الحالية مشهدا لافتا بمزاحمة المقيمين في عملهم الأساسي وتركت عملها كلجنة مستقلة بعد أن منعت لجان سابقة كلجنتي عبد الله الناصر وعمر المهنا أعضاء اللجنة الرئيسة من القيام بأعمال مقيمي الحكام.
ووسعت اللجنة الرئيسة للحكام استحواذها من خلال المشاركة في الدورات التحكيمية ومعسكرات الحكام الإعدادية ليجمع أعضاؤها بين الرواتب الشهرية والمكافآت، الأمر الذي وصف بالسياسة النفعية لأعضاء اللجان وتغليب المصالح الشخصية على مصلحة تطوير التحكيم، خاصة وأنها نصبت نفسها حكما وخصما في آن واحد.
يشار إلى أن تقارير المقيمين التي ترفع للجنة الحكام شاملة لأداء الحكم والمساعدين والحكم الرابع ويتم وضعها وفق ضوابط من تقارير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي «فيفا»
الشروط المطلوب توفرها لدى مقيم الحكام:
- أن يكون على مستوى عال من الخبرة
- الخضوع لدورات سنوية لتجديد المعلومات والاطلاع على التعديلات
- العدل والإنصاف والتسلح بمعرفة قانون اللعبة
- الموضوعية والتوقعات الواضحة الصريحة
مهام المقيم:
- تحليل أداء الحكام في المباراة وإبداء الملاحظات الإيجابية والسلبية.
- تقييم الأداء وتعبئة تقرير المراقبة وإعطاء ملخص للحكم.
- النقد الذي يقابله النصح والإرشاد.
- تقييم درجة صعوبة المباراة وتطبيق قانون اللعبة والفهم التكتيكي.
- قراءة الحكم للمباراة من حيث السيطرة عليها والتعامل مع اللاعبين.
- تقييم الحكام من حيث اللياقة البدنية وتوظيفها لخدمة مجريات المباراة والتعاون والاتصال مع الحكام المساعدين.
- طريقة مخاطبة الحكم وضبط النفس مع مراعاة احترام الحكم والحالة النفسية.
- العوامل المؤثرة في تقييم أداء الحكام:
- رأي مسبق عن الحكم أو التميز (خطر التفسير الذاتي).
- تأثير المشاعر الذاتية (التعاطف والكراهية يمكن أن تؤثر في إصدار الحكم على الحكم).
- الإسقاط الشخصي الذاتي (تطبيق معايير ذاتية على الآخرين).
- تأثير تقييمات سابقة (حكم مسبق سلبي).
- تأثير الذاكرة (تذكر بعض الحقائق والمشاكل).
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