شكرا لقرائتكم خبر لجنة الحكام اقتسمت الكعكة وتركت للمقيمين الفتات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذ أعضاء لجنة الحكام الرئيسة لكرة القدم ورؤساء اللجنة الفرعية على نسبة عظمى من مكافآت مقيمي مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال أداء أدوارهم في جولاته الثلاث الماضية، فيما لم ينل المقيمون المخصصون لتقييم الحكام إلا على نسبة ضئيلة من المباريات مما سبب حالة لغط لدى المراقبين.

وأبانت مصادر لـ»مكة» أن أحد أعضاء لجنة الحكام الرئيسة كلف بتقييم مباراتين في الجولة الأولى من الدوري ليحصل على مكافأتين، علما أن أعضاء اللجنة خصصت لهم رواتب شهرية من اتحاد كرة القدم مقابل عملهم الذي يتلخص في الاطلاع ودراسة التقارير الفنية التي يرفعها المقيمون الـ 62 على مستوى السعودية.

وسجلت اللجنة الحالية مشهدا لافتا بمزاحمة المقيمين في عملهم الأساسي وتركت عملها كلجنة مستقلة بعد أن منعت لجان سابقة كلجنتي عبد الله الناصر وعمر المهنا أعضاء اللجنة الرئيسة من القيام بأعمال مقيمي الحكام.

ووسعت اللجنة الرئيسة للحكام استحواذها من خلال المشاركة في الدورات التحكيمية ومعسكرات الحكام الإعدادية ليجمع أعضاؤها بين الرواتب الشهرية والمكافآت، الأمر الذي وصف بالسياسة النفعية لأعضاء اللجان وتغليب المصالح الشخصية على مصلحة تطوير التحكيم، خاصة وأنها نصبت نفسها حكما وخصما في آن واحد.

يشار إلى أن تقارير المقيمين التي ترفع للجنة الحكام شاملة لأداء الحكم والمساعدين والحكم الرابع ويتم وضعها وفق ضوابط من تقارير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي «فيفا»

الشروط المطلوب توفرها لدى مقيم الحكام:







أن يكون على مستوى عال من الخبرة



الخضوع لدورات سنوية لتجديد المعلومات والاطلاع على التعديلات



العدل والإنصاف والتسلح بمعرفة قانون اللعبة



الموضوعية والتوقعات الواضحة الصريحة



مهام المقيم: