المرشود: لا تنسفوا الجهود بحجة المحترف السابع

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وسيكتفي الرائد حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بمشاركة 6 لاعبين أجانب وهو ما أثار حفيظة جماهير النادي وازدادت حالة غضبها على الإدارة.
من جانبه أكد نائب رئيس النادي صالح المرشود أن غضب الجماهير دليل حب وإخلاص للنادي بدافع الغيرة والرغبة في أن يدخل الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فترة التوقف الحالية، وهو مكتمل العناصر الأجنبية أسوة ببقية فرق الدوري.
وقال المرشود» كإدارة نقدر ذلك العتاب والانتقاد، ولكن على الجماهير الغاضبه ألا تنسف كل الجهود التي بذلتها الإدارة برئاسة فهد المطوع في التعاقد مع جهاز فني مرموق بقيادة الإسباني بابلو ماشين وضم عناصر محلية وأجنبية مميزة».
وبين المرشود أن النادي كان قريبا جدا من لاعب أجنبي سابع يلعب في مركز الهجوم، موضحا أنه تم تهيئة العقد للتوقيع قبل أن يحدث أمر مفاجئ لم يكن في الحسبان».
وأضاف» بعد اتفاق جميع الأطراف على التوقيع قبيل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، تدخل ناد أجنبي وظفر باللاعب، علما أنه تم إعداد محتوى من قبل المركز الإعلامي لجماهير الرائد للإعلان عن الصفقة قبل إغلاق الفترة بساعات».
وطالب نائب رئيس الرائد الجماهير الرائدية بتقدير جهود رئيس النادي فهد المطوع في تهيئة سبل النجاح للفريق الذي نجح كسب 6 نقاط من 3 جولات وهو ناقص الصفوف.
يذكر أن الرائد سجل سابقة تاريخية هذا الموسم بانضمام 4 لاعبين دفعة واحدة للمنتخبات بعد انضمام منصور البيشي وعبد المحسن القحطاني لمنتخب الشباب، ومحمد فوزير وكريم البركاوي للمنتخب المغربي، كمؤشر لتحسن الحالة الفنية للفريق.
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