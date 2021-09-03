مهرجان الهجن يواصل كسر الأرقام القياسية

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وتشمل هذه الأرقام الهجن المشاركة في منافسات المرحلتين التمهيدية والنهائية، حيث إن العدد مرشح للارتفاع مع افتتاح التسجيل للمشاركة في السباق النهائي الذي يقام في ختام المهرجان يوم 11 سبتمبر الحالي.
وانطلقت أمس منافسات المرحلة النهائية التي ستشهد إقامة 204 أشواط، منها 20 شوطا للرموز، ويتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.
وحقق المهرجان أرقاما قياسية في النسختين الماضيتين، وسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في المهرجانات على مستوى العالم.
وشارك في نسخته الثانية 13 ألفا و377 مطية، فيما شاركة بالنسخة الأولى11ألفا و186 مطية.
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