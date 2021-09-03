مهرجان الهجن يواصل كسر الأرقام القياسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة عن تسجيل 14 ألفا و475 مطية بمنافسات المهرجان، ليواصل المهرجان نجاحاته في كسر الأرقام القياسية السابقة المسجلة باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال النسختين الأولى والثانية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم.

وتشمل هذه الأرقام الهجن المشاركة في منافسات المرحلتين التمهيدية والنهائية، حيث إن العدد مرشح للارتفاع مع افتتاح التسجيل للمشاركة في السباق النهائي الذي يقام في ختام المهرجان يوم 11 سبتمبر الحالي.

وانطلقت أمس منافسات المرحلة النهائية التي ستشهد إقامة 204 أشواط، منها 20 شوطا للرموز، ويتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.

وحقق المهرجان أرقاما قياسية في النسختين الماضيتين، وسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في المهرجانات على مستوى العالم.

وشارك في نسخته الثانية 13 ألفا و377 مطية، فيما شاركة بالنسخة الأولى11ألفا و186 مطية.