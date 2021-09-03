8 طلاب يقودون منتخب الشطرنج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك منتخب الشطرنج السعودي للجامعات اليوم ببطولة آسيا للجامعات التي انطلقت أمس -عن بعد - وتستمر حتى 13 سبتمبر الحالي.

ويقود المنتخب 8 طلاب (4 طلاب و4 طالبات) وهم: أحمد الرحيلي (الجامعة الإسلامية)، وعماد خياط، ورهف عالِم (جامعة الملك عبدالعزيز)، وطارق الشهري، وبشائر النهدي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)، ولين الدوسري (جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن)، ونهى القدسي (جامعة الملك سعود).

وتبدأ المشاركة السعودية عند التاسعة صباحا بإقامة الجولة الأولى للطالبات، على أن تنطلق جولة الطلاب في 10 سبتمبر، حيث سيخوض كل مشارك جميع الجولات «7 جولات» حتى لو خسرها جميعا.

وسيكون نظام اللعب 10 دقائق مع إضافة 5 ثوان لكل نقطة، مع تطبيق النظام السويسري وهو مواجهة كل لاعب أو لاعبة للاعب المتقارب معه في النقاط، والفوز سيحسب بنقطة والتعادل بنصف نقطة.