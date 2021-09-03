شكرا لقرائتكم خبر 8 طلاب يقودون منتخب الشطرنج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقود المنتخب 8 طلاب (4 طلاب و4 طالبات) وهم: أحمد الرحيلي (الجامعة الإسلامية)، وعماد خياط، ورهف عالِم (جامعة الملك عبدالعزيز)، وطارق الشهري، وبشائر النهدي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)، ولين الدوسري (جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن)، ونهى القدسي (جامعة الملك سعود).
وتبدأ المشاركة السعودية عند التاسعة صباحا بإقامة الجولة الأولى للطالبات، على أن تنطلق جولة الطلاب في 10 سبتمبر، حيث سيخوض كل مشارك جميع الجولات «7 جولات» حتى لو خسرها جميعا.
وسيكون نظام اللعب 10 دقائق مع إضافة 5 ثوان لكل نقطة، مع تطبيق النظام السويسري وهو مواجهة كل لاعب أو لاعبة للاعب المتقارب معه في النقاط، والفوز سيحسب بنقطة والتعادل بنصف نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 طلاب يقودون منتخب الشطرنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.