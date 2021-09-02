مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن عن رقم القميص الذي سيرتديه الأسطورة البرتغالي رونالدو

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رقم القميص الذي سيرتديه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد عودته للفريق هذا الموسم.



وانضم صاحب الـ36 عاما إلى الشياطين الحمر، قادما من يوفنتوس الإيطالي، ليعود إلى ملعب أولد ترافورد بعد 12 عاما على رحيله.

وكان هناك جدلا واسعا حول رقم القميص الذي سيرتديه رونالدو مع اليونايتد، لا سيما وأن رقمه المفضل (7)، يحمله المهاجم الأوروجواياني إيدنسون كافاني منذ الموسم الماضي.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني يوم الخميس، يؤكد خلاله تنازل كافاني عن الرقم 7، لمنحه لأسطورة النادي العائد مؤخرا.

وبذلك، فإن رونالدو لن يضطر لارتداء رقما جديدا مع اليونايتد، الذي اعتاد ارتداء الرقم 7 بمسرح الأحلام خلال حقبته الأولى بين عامي 2003 و2009.

وتقرر ارتداء كافاني القميص رقم 21، وهو الذي اعتاد حمله مع منتخب أوروجواي طيلة السنوات الماضية، ليتخلى عن الرقم الأسطوري لزميله الجديد.

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، تسمح الرابطة بتغيير رقم قميص لاعب أثناء الموسم، وذلك بعدما منحت اليونايتد استثناءا خاصا لحمل رونالدو قميصه السابق مع الفريق.

من جانبه، علق رونالدو على تصرف زميله، قائلا: "لم أكن متأكدا من إمكانية الحصول على الرقم 7 مجددا، لهذا أود توجيه الشكر الجزيل لكافاني على هذه اللفتة المذهلة".

ويتمتع القميص رقم 7 بمكانة خاصة لدى جماهير مانشستر يونايتد، التي اعتادت أن يحمله أساطير النادي على مدار تاريخه، أمثال رونالدو نفسه وديفيد بيكهام وإيريك كانتونا وبريان روبسون وجورج بيست.