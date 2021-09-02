الأخضر يفك شفرة فيتنام بثلاثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتاج المنتخب السعودي إلى 55 دقيقة لفك الحصون الدفاعية لمنتخب فيتنام وتحويل تأخره بهدف إلى فوز 3/ 1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب مرسول بارك في إطار مواجهات المجموعة الثانية ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وطوال الشوط الأول لم ينجح الأخضر في التخلص من كابوس الهدف الفيتنامي المفاجئ والمبكر في الدقيقة الثالثة والذي جاء عن طريق تغوين كوانغ، وذلك قبل أن يستفيد في الشوط الثاني من قراءة المدير الفني هيرفي رينارد لطريقة لعب الخصم، وكذلك من الدعم القادم من مدرجات الملعب، حيث غطت الجماهير النسبة المسموح لها بالحضور (60%) نتيجة للاحترازات الوقائية لفيروس كورونا.

وبنهاية مباريات الجولة الأولى أمس، حل المنتخب السعودي ثانيا خلف المتصدر المنتخب الأسترالي، علما أن المجموعة تضم أيضا منتخبات اليابان وعمان والصين.

جاء الهدف الأول للمنتخب السعودي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 55 نفذها سالم الدوسري بعد اعتراض مدافع المنتخب الفيتنامي تسديدة سلمان الفرج، حيث احتسبت الحالة عقب رجوع الحكم لتقنية الـ VAR كحالة وحيدة في اللقاء، نال على إثرها اللاعب دوي مانه البطاقة الحمراء نتيجة اعتراضه على قرار الحكم.

ونجح المنتخب السعودي في إضافة الهدف الثاني بضربة رأسية قوية ومميزة من رأس ياسر الشهراني في الدقيقة 67، فيما سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء أيضا ارتكبت مع سالم الدوسري وسجلها صالح الشهري في الدقيقة 80.

وشهد اللقاء خروجا قسريا للاعب الوسط عبدالله عطيف في الدقيقة 18 بداعي الإصابة التي خرج على إثرها باكيا، فيما حل محمد كنو بديلا عنه.

وفي مباريات المجموعة أمس، حقق منتخب عمان فوزا ثمينا بتغلبه خارج ملعبه على اليابان 1/ 0 في الدقيقة 89 سجله البديل عصام الصبحي.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى

1 - أستراليا 3 نقاط و3 أهداف (فازت على الصين 3/ 0).

2 - السعودية 3 نقاط وهدفان صافيان (فازت على فيتنام 3/ 1).

3 - عمان 3 نقاط وهدف (فازت على اليابان 1/ 0).

4 - اليابان دون نقاط وأهداف (خسرت من عمان 0/ 1).

5 - فيتنام دون نقاط ورصيد هدف (خسرت من السعودية 1/ 3)

6 - الصين دون نقاط وأهداف (خسرت من أستراليا 0 /3).

مواجهات الجولة الثانية (7 سبتمبر)

