رانيا علواني ترد على الاتهامات: ولائي للنادي الأهلي لا يقبل التشكيك

الشارقة - اميمة ياسر - حرصت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على إصدار بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للرد على ما تعرضت له من هجوم الفترة الأخيرة من جمهور الأهلي.

وقالت: سأظل أتشرف وأفخر بالانتماء للنادي الأهلي الذي نشأت فيه ودافعت عن شعاره ومنحني فرصة تمثيل مصر دوليًا خلال مشواري الرياضي ولم أدخر يومًا أي جهد في سبيل رفعة علم مصر والنادي الأهلي وإسعاد جماهيره العظيمة التي أنتمي إليها أيضًا كمشجعة.

وتابعت وأزداد فخرًا كوني حفيدة أحد رموز النادي الأهلي في كرة القدم اللواء مصطفى علواني «الكسار»، وابنة الدكتور عمرو علواني، كابتن فريق الأهلي للكرة الطائرة، والذي نال شرف خدمة النادي الأهلي في موقع عضو مجلس الإدارة وواصل تمثيله في المناصب الدولية برئاسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وأضافت وعلى العهد باستكمال مسيرة الجد والأب في خدمة جمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الموقرة بعضوية مجلس الإدارة لثلاث دورات بالانتخاب بعد مشوار رياضي شرفت فيه بدعم كل الجماهير المصرية وخصوصا جماهير النادي الأهلي العظيمة والوفية.

وأكملت وكانت تهنئتي للكابتن حازم إمام عملاً بمبدأ الروح الرياضية التي يتحلى بها كل من ينتمي للنادي الأهلي وبنفس الطريقة التي هنأني بها على تتويجنا بالبطولة الأفريقية العاشرة.

وأوضحت انتمائي وولائي للنادي الأهلي وجمهوره العظيم ولمجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أمر لا يقبل التشكيك أو المزايدة.

وختمت رانيا علواني: كل التقدير والاعتزاز لجمهور النادي الأهلي العظيم الذي كان وسيظل العامل الإيجابي والمؤثر في دعمنا حتى أصبحنا خير من يخدم نادينا في مختلف المواقع، وسيظل دعم جمهور الأهلي وسامًا وفخرًا وشرفًا لكل من ينتمي لهذا الكيان الوطني الغالي.