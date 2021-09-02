منتخب مصر .. محمد النني يغيب عن مواجهة الجابون في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - يغيب محمد النني لاعب أرسنال عن مباراة الجابون بعدما تلقي جهاز المنتخب تأكيدات من ناديه الإنجليزي بتعرض اللاعب للإصابة خلال التدريبات الأخيرة مما يؤدي إلي استحالة لحاقه ببعثة المنتخب المسافرة غدا الي الجابون وفقا لأخبار اليوم المصرية.

وكان المنتخب قد تلقي موافقة نادي الأرسنال على مشاركة النني مع المنتخب في الحولة الثانية من تصفيات المونديال قبل أن يعود النادي ويشير الي إصابة اللاعب.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، علي اصطحاب عمر جابر الظهير الأيمن مع بعثة الفراعنة المتجه غداً الي الجابون لمواجهة منتخبها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

جاء ذلك بناءا علي تقرير الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، الذي أشار إلي أن اللاعب يأت لائقا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات بعد أن غاب عن تدريبات المنتخب التي سبقت مباراة أنجولا أمس.