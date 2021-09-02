"إنفانتينو" يطلب من "مجاهد" نقل تهنأته للزمالك بعد التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة، إرسال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو رسالة إلى رئيس اللجنة التي تُدير اتحاد الكرة، أحمد مجاهد يُهنيء نادي الزمالك خلالها بمناسبة تتويجه بلقب الدوري.

ووصف أنفانتينو، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم الخميس، تتويج الزمالك بالدوري بأنه جاء نتيجة جهود كبيرة، مُطالبًا مجاهد بنقل تهنئته لجميع من شاركوا في تحقيق البطولة.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالتنويه إلى أن انفانتينو توجه بالشكر خلال رسالته إلى أحمد مجاهد وفريق عمله على المساهمة في تطوير كرة القدم المصرية.