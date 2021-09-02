بلجيكا تقلب تأخرها أمام إستونيا لانتصار كبير بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أحرز النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين، قاد بهما منتخب بلاده لقلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه منتخب إستونيا، إلى فوز كبير 5 / 2 اليوم الخميس في الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل، والتي شهدت أيضا فوز منتخب التشيك على ضيفه منتخب بيلاروس 1 / صفر.

وواصل منتخب بلحيكا صدارته ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب التشيك، بعد خوضهما 4 لقاءات، فيما تواجد منتخب ويلز في المركز الثالث بثلاث نقاط من مباراتين، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب بيلاروس، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد بعد ثلاثة لقاءات، بينما تذيل منتخب إستونيا الترتيب بلا نقاط.

وتقدمت إستونيا بهدف مباغت عبر ماتياس كايت في الدقيقة الثانية، لكن هانز فاناكن أدرك التعادل لبلجيكا في الدقيقة 22، ليضيف لوكاكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و52 على الترتيب.

وأضاف أكسيل فيتسيل وتوماس فوكيت الهدفين الرابع والخامس لبلجيكا في الدقيقتين 64 و76، في حين أحرز إريك سورجا الهدف الثاني لإستونيا في الدقيقة 83.

وفي العاصمة التشيكية براغ، عاد منتخب التشيك لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في الجولتين الماضيتين، بفوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه بيلاروس.

أحرز أنتونين باراك الهدف الوحيد للمنتخب التشيكي في الدقيقة 34، ليعيد الاتزان لمنتخب بلاده بعد تعادله مع بلجيكا وخسارته من ويلز في الجولتين الماضيتين