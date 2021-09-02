المريخ السوداني يُعلن رفضه إرسال بطاقة سيف الدين تري بعد توقيعه لـ"فاركو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي المريخ السوداني، مخاطبته اتحاد الكرة في بلاده رافضًا تحويل البطاقة الدولية للاعبه سيف الدين تيري عبر نظام الإنتقالات الإلكترونية ال(TMS) بعد تلقيه عرضًا من فاركو.

وأشار نادي المريخ، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الخميس، إلى أن رفض مجلس إدارته برئاسة آدم سوداكال إرسال البطاقة الدولية للاعب؛ لرفضه أي مساوة من فاركو الذي أخطره بإمكانية سداده قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ولفت نادي المريخ الإنتباه إلى أن اللاعب رغم ارتباطه بعقد معه وقع لصالح نادي فاركو بعدما فسخ عقده من جانب واحد دون وجود سبب عادل ـ بحسب وصف النادي السوداني ـ.

وأتم النادي السوداني بيانه بالتنويه إلى أنه سيقوم برفع الأمر لغرفة فض المنازعات الدولية بالإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لتوقيع العقوبات الرياضية على اللاعب والنادي المصري.