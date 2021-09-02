19 نوفمبر.. الزمالك يعلن موعد عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن حسين السمري عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي، عقد الجمعية العمومية للنادي يوم الجمعة 19 نوفمبر القادم.

وأوضح السمري في تصريحات رسمية، أن اللجنة أرسلت خطابا إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، يفيد بأن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قررت عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021، على أن يتم الدعوة لعقدها يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر من العام الجاري بالجرائد الرسمية والموقع الالكتروني.

وأضاف السمري أن جدول الأعمال يتضمن النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العمل، واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الزمالك أن جدول الأعمال يتضمن أيضا انتخاب مجلس الإدارة طبقا للائحة الاسترشادية التي يسير عليها النادي حاليا، مع تقييم مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.